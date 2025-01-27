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Американский защитник московского «Динамо» выбыл до конца февраля из-за травмы

Американский защитник московского «Динамо» выбыл до конца февраля из-за травмы

«Динамо» внесло защитника Бреннана Менелла в список травмированных, сообщает пресс-служба московского клуба.

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