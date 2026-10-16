Папа Римский Лев XIV в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил «глубокую обеспокоенность» из-за гуманитарной ситуации в Алешках Херсонской области, сообщили Reuters в службе печати Святого престола.
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