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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Глава Барнаула возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края

Глава Барнаула возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края

Ранее Вячеслав Франк стал самым популярным градоначальником в СМИ по итогам 2023 года Мэр Барнаула Вячеслав Франк возглавил рейтинг алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в феврале 2024 года.

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