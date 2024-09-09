Алаудинов: от содержимого гаджетов некоторых бойцов ВСУ встают волосы дыбом

От внутреннего содержания гаджетов украинских военных иногда «встают волосы дыбом». Об этом заявил информагентству ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии