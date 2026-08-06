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Царьград

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Записывают разнорабочими: Украина находит наемников в Колумбии в соцсетях

Записывают разнорабочими: Украина находит наемников в Колумбии в соцсетях

Схема включает обработку в отелях, ускоренное оформление документов и вылет под видом строителей.Главное управление разведки Украины активно привлекает граждан Колумбии к участию в боевых действиях, используя для этого интернет-платформы.

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