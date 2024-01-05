Вопрос выживания: от США откалывается даже лояльная Япония

ЛК

Любовь Кузьмина

Все правильно товарищ! Только вот Япония также сокращает американские гособлигации в своем портфеле. Вы не поверите, даже Польша не желает покупать трейжерис. Видимо почуяли и не хотят "булькнуть" вместе с США."Своя рубашка, ближе к телу". Когда американские банки откажутся выплачивать проценты по госдолгу, а этот день не так уж и далек, то эти трейжерис можно будет использовать вместо обоев, обклеивая стены.Это то же самое происходило в Совдепии, когда насильно всучивали гособлигации во время выдачи заработной платы работникам. Затем наши люди оклеивали ими стены и любовались. США конечно не исчезнет, но станет обычной второсортной страной или как они любили называть Россию "Верхней Вольтой", с ядерными ракетами и такое положение США будет крайне опасным для всего мира.Кстати говоря, те люди, которые пытаются создать глобализм, хорошо это осознают и поэтому к такому своему положению уже готовятся.В данное время, это выражается в разработке оружия с мини ядерными зарядами и которыми они будут удерживать силой страха наказания, своих "табаки".Конечно и применят для показательной порки, какой либо страны из лагеря своих сателлитов и не могущей нанести ответ.