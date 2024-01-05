Геополитическое мастерство руководства Соединенных Штатов лишилось своей былой хватки, так как даже многочисленные конфликты и войны, начатые или поддерживаемые Вашингтоном по всему миру, перестали приносить процветание.
Вопрос выживания: от США откалывается даже лояльная Япония
Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Все правильно товарищ! Только вот Япония также сокращает американские гособлигации в своем портфеле. Вы не поверите, даже Польша не желает покупать трейжерис. Видимо почуяли и не хотят "булькнуть" вместе с США."Своя рубашка, ближе к телу". Когда американские банки откажутся выплачивать проценты по госдолгу, а этот день не так уж и далек, то эти трейжерис можно будет использовать вместо обоев, обклеивая стены.Это то же самое происходило в Совдепии, когда насильно всучивали гособлигации во время выдачи заработной платы работникам. Затем наши люди оклеивали ими стены и любовались. США конечно не исчезнет, но станет обычной второсортной страной или как они любили называть Россию "Верхней Вольтой", с ядерными ракетами и такое положение США будет крайне опасным для всего мира.Кстати говоря, те люди, которые пытаются создать глобализм, хорошо это осознают и поэтому к такому своему положению уже готовятся.В данное время, это выражается в разработке оружия с мини ядерными зарядами и которыми они будут удерживать силой страха наказания, своих "табаки".Конечно и применят для показательной порки, какой либо страны из лагеря своих сателлитов и не могущей нанести ответ.
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8 час.
Ринат Ахметуллин
Насрать на япошек, главное наше правительство чтобы перестали с ними вошкаться.
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7 час.
ВМ
Владимир Минаков
"когда насильно всучивали гособлигации во время выдачи заработной платы работникам." Люба! Я не знаю, были ли у Вас облигации СССР внутреннего госзайма, но у меня они были - родителей тоже обязывали их покупать, ибо страна была в руинах, а займы из-за бугра не давали... Облигации родители отдали мне, с 1948 по 56 годы( крайний заем), на сумму 6860 рублей. Их постепенно погашали, по номерам, а в 1975 году - все оставшиеся. Так что за эти деньги ( 686 рублей), можно было купить обоев на много квартир...Но до реформы 1961 года те деньги были и нужнее, и значительнее...
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5 час.
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