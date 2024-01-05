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Несекретные материалы

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Вопрос выживания: от США откалывается даже лояльная Япония

Вопрос выживания: от США откалывается даже лояльная Япония

Геополитическое мастерство руководства Соединенных Штатов лишилось своей былой хватки, так как даже многочисленные конфликты и войны, начатые или поддерживаемые Вашингтоном по всему миру, перестали приносить процветание.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Все правильно товарищ! Только вот Япония также сокращает американские гособлигации в своем портфеле. Вы не поверите, даже Польша не желает покупать трейжерис. Видимо почуяли и не хотят &quot;булькнуть&quot; вместе с США.&quot;Своя рубашка, ближе к телу&quot;. Когда американские банки откажутся выплачивать проценты по госдолгу, а этот день не так уж и далек, то эти трейжерис можно будет использовать вместо обоев, обклеивая стены.Это то же самое происходило в Совдепии, когда насильно всучивали гособлигации во время выдачи заработной платы работникам. Затем наши люди оклеивали ими стены и любовались. США конечно не исчезнет, но станет обычной второсортной страной или как они любили называть Россию &quot;Верхней Вольтой&quot;, с ядерными ракетами и такое положение США будет крайне опасным для всего мира.Кстати говоря, те люди, которые пытаются создать глобализм, хорошо это осознают и поэтому к такому своему положению уже готовятся.В данное время, это выражается в разработке оружия с мини ядерными зарядами и которыми они будут удерживать силой страха наказания, своих &quot;табаки&quot;.Конечно и применят для показательной порки, какой либо страны из лагеря своих сателлитов и не могущей нанести ответ.
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8 час.
Ринат Ахметуллин
Насрать на япошек, главное наше правительство чтобы перестали с ними вошкаться.
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7 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;когда насильно всучивали гособлигации во время выдачи заработной платы работникам.&quot;                                                                   Люба! Я не знаю, были ли у Вас  облигации СССР внутреннего госзайма, но у меня они были - родителей тоже обязывали их покупать, ибо страна была в руинах, а займы из-за бугра не давали...  Облигации родители отдали мне, с 1948 по 56 годы( крайний заем),  на сумму 6860 рублей. Их постепенно погашали, по номерам, а в 1975 году - все оставшиеся. Так что  за эти деньги ( 686 рублей), можно было купить обоев на много квартир...Но до  реформы 1961 года те деньги были и нужнее, и значительнее...
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5 час.

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