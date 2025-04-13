Петербург оказался в тройке регионов по числу проживающих детей мигрантов

Санкт-Петербург занимает третье место в России по числу проживающих детей-мигрантов. По данным Министерства просвещения, на 13 апреля 2024 года, в городе на Неве проживает 19 622 ребенка, родители которых — иностранцы.
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