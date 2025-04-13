Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 998 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Посмотреть, как жирует пенсионный фонд и пропадает всякое желание туда что-то платить.О «новом» реформи...
  • Ингерман Ланская
    неее ..это последствия проклятого царизьма...О «новом» реформи...
  • Ингерман Ланская
    это, случаем, не те выживающие старики. которые мошенникам отстёгиваю по десятку миллионов?О «новом» реформи...

Петербург оказался в тройке регионов по числу проживающих детей мигрантов

Петербург оказался в тройке регионов по числу проживающих детей мигрантов

Санкт-Петербург занимает третье место в России по числу проживающих детей-мигрантов. По данным Министерства просвещения, на 13 апреля 2024 года, в городе на Неве проживает 19 622 ребенка, родители которых — иностранцы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх