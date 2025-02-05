Фигурантку дела о вырубке смоленской «Хмелиты» оправдали в суде

«Отсутствует состав преступления». На решение отреагировал надзорный орган в Смоленской области Вяземский районный суд в конце прошлого года вынес оправдательный приговор исполняющей обязанности заместителя директора – лесничего Вяземского лесничества – филиала ОГКУ «Смолупрлес» Инессе Векшиной по громкому делу о вырубке леса в особо охраняемой природной территории «Хмелита».