Суперкомпьютер Opta предскажет исход матчей 1/8 финала Евро-2024

Суперкомпьютер Opta представил свои прогнозы на 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года. Согласно стратегическому анализу и данным, обработанным этим мощным инструментом, были определены фавориты, которые имеют большие шансы на выход в четвертьфинал.