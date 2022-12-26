В ЕС раскручивается крупнейший коррупционный скандал

После того, как украинский президент предложил мировым столицам организовать акцию «60 минут темноты» и выключить все рождественское освещение на час в поддержку Киева, первой откликнулась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Источник: weforum.
После того, как украинский президент предложил мировым столицам организовать акцию «60 минут темноты» и выключить все рождественское освещение на час в поддержку Киева, первой откликнулась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Источник: weforum.
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