Время узнать правду!

7 325 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тома
    Худых не вижу!Германия находитс...
  • Анатолий
    От белорусской границы до Киева около 150 км. И мы можем оттуда двинуться на Куев, мачеху городов русских."Дать отпор врагу...
  • анатолий андреев
    ДА!В ЕС раскручивает...

В ЕС раскручивается крупнейший коррупционный скандал

В ЕС раскручивается крупнейший коррупционный скандал

После того, как украинский президент предложил мировым столицам организовать акцию «60 минут темноты» и выключить все рождественское освещение на час в поддержку Киева, первой откликнулась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Источник: weforum.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх