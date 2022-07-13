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Владимир Морозов о показательных в новом сезоне: «Нравятся номера и под песню «Сансара», и под Рахманинова, поэтому катать будем оба»

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал, с какими показательными номерами дуэт будет выступать в сезоне-2022/23.

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