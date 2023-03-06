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Ничушкин набрал очки (3+6) в 7-м матче подряд. У него 28 баллов в 32 играх

Ничушкин набрал очки (3+6) в 7-м матче подряд. У него 28 баллов в 32 играх

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин сделал голевую передачу в матче с «Сиэтлом» (2:3 ОТ). Россиянин продлил результативную серию (3+6) в чемпионате НХЛ до 7 игр.

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