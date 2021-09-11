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Невероятные редкие снимки, доказывающие, что слоны участвовали в войнах

Невероятные редкие снимки, доказывающие, что слоны участвовали в войнах

Говорят, на войне все средства хороши, именно поэтому часто появляются очень нестандартные решения. В европейских странах во время Первой и Второй мировых войн участие принимали слоны: их забирали из цирков и зоопарков в помощь фермерам и фронту.

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