Невероятные редкие снимки, доказывающие, что слоны участвовали в войнах

Говорят, на войне все средства хороши, именно поэтому часто появляются очень нестандартные решения. В европейских странах во время Первой и Второй мировых войн участие принимали слоны: их забирали из цирков и зоопарков в помощь фермерам и фронту.
Говорят, на войне все средства хороши, именно поэтому часто появляются очень нестандартные решения. В европейских странах во время Первой и Второй мировых войн участие принимали слоны: их забирали из цирков и зоопарков в помощь фермерам и фронту.
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