Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 092 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЖИГА жига
    В столице европей...
  • ЖИГА жига
    просто  статистика...  их 68человек ...  6  человек   майданутых...   это  опасная  статистика..!!!  общество  спокой...В столице европей...
  • саша пупкин
    Интересна израиль чонить вякнет на этот перформанс???В столице европей...

Почему Моисей водил евреев по пустыне 40 лет? Куда они так долго шли

Почему Моисей водил евреев по пустыне 40 лет? Куда они так долго шли

Многие из вас смотрели шикарный американский фильм «Цари и боги», в котором рассказывается о том, как угнетенные евреи, более двухсот лет находившиеся в рабстве в Египте, под предводительством Моисея бегут от своих господ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Meerflieger
&quot;...Моисей заручился поддержкой Бога, навлёк на египтян 10 казней и вынудил фараона отпустить порабощенный народ...&quot;(с)   Главный прикол в том, что этот самый Господь и ДЕЛАЛ так, чтобы фараон НЕ отпускал евреев...
Ответить
13 час.
Николай Галыгин
До коле будем поклонятся еаврейским идолам,какое нам дело до того сколько лет евреи шлялись по пустыне? Изучайте историю славян,которая гораздо древнее еврейской. Протославяне уже 50000лет назад на Юге Урала строили свои поселения,поклонялись своим богам и обладали своей культурой
Ответить
12 час.
наверх