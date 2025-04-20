Многие из вас смотрели шикарный американский фильм «Цари и боги», в котором рассказывается о том, как угнетенные евреи, более двухсот лет находившиеся в рабстве в Египте, под предводительством Моисея бегут от своих господ.
Почему Моисей водил евреев по пустыне 40 лет? Куда они так долго шли
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Meerflieger
"...Моисей заручился поддержкой Бога, навлёк на египтян 10 казней и вынудил фараона отпустить порабощенный народ..."(с) Главный прикол в том, что этот самый Господь и ДЕЛАЛ так, чтобы фараон НЕ отпускал евреев...
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13 час.
Николай Галыгин
До коле будем поклонятся еаврейским идолам,какое нам дело до того сколько лет евреи шлялись по пустыне? Изучайте историю славян,которая гораздо древнее еврейской. Протославяне уже 50000лет назад на Юге Урала строили свои поселения,поклонялись своим богам и обладали своей культурой
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12 час.
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