Снижать еще рано? Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года

Еще в декабре прошлого года глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина предупреждала, что в феврале регулятор будет одно из двух возможных решений относительно ключевой ставки — она либо сохранится на уровне 21%, либо повысится.
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