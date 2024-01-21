Что известно об ударе ВСУ по рынку в Донецке, где погибли 18 человек

ТАСС/Дмитрий Ягодкин Больше часа назад ВСУ нанесли чудовищный удар по крупному рынку в Кировском районе Донецка – осколочные снаряды обрушились прямо на магазины и торговые ряды в момент, когда там находилось особенно много людей.
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