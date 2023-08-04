Как заявил Жозеп Боррель...

Девять из десяти, если не 99 из сотни!

ВМ

Владимир Минаков

Боррель - душка. То есть на самом-то деле он тошнотворная душнила на ставке у американцев, притворяющаяся крупным политиком, Облезлый дон Бордель начал соперничать по подаче афоризмов с не менее известным украинским глашатаем мысли свободного полёта Виталиком Великим ( или Высоким). С кем наберёшься, с тем и подерёшься...