Как заявил Жозеп Боррель, цитаты которого скоро по уровню радостного оживления, которые они в русскоязычном мире вызывают, скоро достигнут уровня неподражаемого Виктора Степановича Черномырдина: "Россия делает страны зависимыми, продавая им дешёвое зерно".
Как заявил Жозеп Боррель...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Салтановский
Девять из десяти, если не 99 из сотни!
Ответить
4 час.
ВМ
Владимир Минаков
Боррель - душка. То есть на самом-то деле он тошнотворная душнила на ставке у американцев, притворяющаяся крупным политиком, Облезлый дон Бордель начал соперничать по подаче афоризмов с не менее известным украинским глашатаем мысли свободного полёта Виталиком Великим ( или Высоким). С кем наберёшься, с тем и подерёшься...
Ответить
2 час.
Ole Ole
Жопез Бордель из Адского Зада пытается обмануть 7 миллиардов человек
Ответить
1 час.
Свежие комментарии