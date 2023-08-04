Новости, события, факты

146 655 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Генрих
    Ты это спроси у "наших" хоккеистов, которые и возвращаться не пытаются. Или у Леонтьева с  Арбакайтихой... А потом по...Александр Маршал:...
  • macs Mike
    Прекратят ли турки и европейцы военные поставки в Украину? Боеприпасы, которые убивают не только русских, но и всех с...США пообещали Рос...
  • Генрих
    Мое уважение Александру Минькову за то, что он всегда не забывал своих друзей в "Техасе"...в городе Тихорецке Краснод...Александр Маршал:...

Как заявил Жозеп Боррель...

Как заявил Жозеп Боррель...

Как заявил Жозеп Боррель, цитаты которого скоро по уровню радостного оживления, которые они в русскоязычном мире вызывают, скоро достигнут уровня неподражаемого Виктора Степановича Черномырдина: "Россия делает страны зависимыми, продавая им дешёвое зерно".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Салтановский
Девять из десяти, если не 99 из сотни!
Ответить
4 час.
ВМ
Владимир Минаков
Боррель - душка. То есть на самом-то деле он тошнотворная душнила на ставке у американцев, притворяющаяся крупным политиком,                        Облезлый дон Бордель  начал соперничать по  подаче афоризмов с не менее известным украинским глашатаем мысли свободного полёта Виталиком Великим ( или Высоким). С кем наберёшься, с тем и подерёшься...
Ответить
2 час.
Ole Ole
Жопез Бордель из Адского Зада пытается обмануть 7 миллиардов человек
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх