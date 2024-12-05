Reuters: Трамп требует прекращение огня в Газе до инаугурации

Стивен Уиткофф, будущий спецпосланник Дональда Трампа, посетил Катар и Израиль. Его цель — добиться прекращения огня в Газе и освобождения заложников до инаугурации нового президента США в январе 2025 года.
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