АВТОВАЗ планирует закупить двигатели у Haval для своего будущего кроссовера Lada HGH

АвтоВАЗ и Haval ведут переговоры о сотрудничестве, подтверждает Telegram-канал "Русский автомобиль". По его данным, российская компания планирует приобрести у своего китайского партнера 1,5-литровый бензиновый турбомотор GW4B15A, произведенный на тульском предприятии.