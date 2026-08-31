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СК закрыл дело против Ильи Трабера об убийстве бизнесмена

СК закрыл дело против Ильи Трабера об убийстве бизнесмена

Следственный комитет прекратил уголовное преследование петербургского предпринимателя Ильи Трабера: с него сняли обвинение в организации убийства бизнесмена Александра Петрова.

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