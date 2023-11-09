Анна Седокова поделилась результатом похудения после месяца на необитаемом острове

При этом всех хейтеров бывшая солистка «ВИА Гры» с легкой руки отправляет в черный список. фото: СоцсетиЕще летом 2023 года Анна Седокова призналась фолловерам, что решила отказаться от алкоголя с целью «вернуть себе контроль над телом и душой», а также чтобы сбросить вес, который, по мнению певицы, уже перешел критическую черту.