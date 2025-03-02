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Вашингтон ускорит поставки военной помощи Израилю

Вашингтон ускорит поставки военной помощи Израилю

Соединенные Штаты решили ускорить процесс передачи военной помощи Израилю. Объем поставок составляет около $4 млрд, в воскресенье, 2 марта, ТАСС со ссылкой на официальное заявление госсекретаря США Марко Рубио.

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