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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Плющев: «Шесть матчей против «Сочи», «Нефтехимика» и «Шанхая» не заменят один против «Ферьестада», «Давоса» или «Спарты». Невнятный выход из-под эгиды ИИХФ нужно отменять»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о конкуренции КХЛ с европейскими чемпионатами.

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