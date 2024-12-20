Назван обязательный пункт мирного договора с Украиной

Сальдо: мирный договор с Украиной должен содержать условия по Новороссии Поскольку в российско-украинском конфликте присутствует «много так называемых игроков», мирный договор с Украиной должен содержать условия по Новороссии, заявил ТАСС губернатор Харьковской области Владимир Сальдо.