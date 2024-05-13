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Еще 42 многодетные семьи Владивостока получат земельные участки

Еще 42 многодетные семьи Владивостока получат земельные участки

Более 40 земельных участков снова передадут многодетным семьям Владивостока, сообщает PRIMPRESS. Сегодня, 13 мая, в администрации Владивостока состоялась 79-я жеребьевка земельных участков, которые предоставляются многодетным семьям в рамках закона Приморского края № 837-КЗ.

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