Еще 42 многодетные семьи Владивостока получат земельные участки

Более 40 земельных участков снова передадут многодетным семьям Владивостока, сообщает PRIMPRESS. Сегодня, 13 мая, в администрации Владивостока состоялась 79-я жеребьевка земельных участков, которые предоставляются многодетным семьям в рамках закона Приморского края № 837-КЗ.