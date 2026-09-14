Минтранс готов обеспечить нормативное сопровождение для "пухососов"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Минтранс России готов обеспечить необходимое нормативное сопровождение и решения, если "пухососы" понадобятся коммунальным службам, сообщил "НЬЮМ ТАСС" глава министерства Андрей Никитин на полях Международного форума молодежи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым