НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

Минтранс готов обеспечить нормативное сопровождение для "пухососов"

Минтранс готов обеспечить нормативное сопровождение для "пухососов"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Минтранс России готов обеспечить необходимое нормативное сопровождение и решения, если "пухососы" понадобятся коммунальным службам, сообщил "НЬЮМ ТАСС" глава министерства Андрей Никитин на полях Международного форума молодежи.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым