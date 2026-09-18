Disney заключил многомиллионную сделку с 12-летней блогершей из России

Российская 12-летняя блогерша Like Nastya (настоящее имя Анастасия Радзинская) заключила многомиллионное соглашение с Disney о создании новых проектов для детской и семейной аудитории.
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