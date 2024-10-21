Вильфанд: московским автомобилистам пока рано менять резину

Автомобилисты Москвы могут не спешить со сменой резины на зимнюю в ближайшую неделю. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, подчеркивая, что температурный фон в течение недели будет превышать климатическую норму октября на 2–5°C.