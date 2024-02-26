Караулил на остановке: выяснились подробности изнасилования школьницы полицейским

20-летний полицейский изнасиловал 16-летнюю школьницу в одном из городов на юге Подмосковья. Патрульный познакомился с девушкой на сайте знакомств, заманил в машину и надругался над ней, а затем предложил деньги за молчание.
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