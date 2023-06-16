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Под физическим давлением. Мария Захарова — о дипломатическом фронте СВО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посетила стенд «Аргументов и фактов» на ПМЭФ и рассказала о вызовах, которые сегодня Запад бросает России, и задачах, решаемых нашими дипломатами порой в условиях, приближённых к фронтовым.

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