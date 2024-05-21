Дайджест дня: Lamborghini за ДВС, Лада на маркетплейсе и другие события индустрии

Дайджест дня: Lamborghini за ДВС, Лада на маркетплейсе и другие события индустрииШеф компании Lamborghini Штефан Винкельман заявил, что время полностью электрических суперкаров еще не наступило, ведь покупатели пока не горят желанием их приобретать.
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