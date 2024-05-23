История доллара: от мусорной валюты до главной резервной, и о том, как сломалась Бреттон-Вудская система

Юрий Ильинов

Шесть узких мест, которые могут перевернуть мировую торговлю Будь то одежда, бытовая электроника или стальные катанные стержни, популярность продукции зависит от логистики. Концентрация производства в одной части мира позволит получить огромную экономию от масштабов бизнеса только в том случае, если производитель может безопасно и дешево доставлять товары туда, где они будут потребляться. Пандемия подвергла это предположение стрессу: карантинные меры COVID и закрытие границ привели к сбою в цепочках поставок, что вызвало болезненный всплеск инфляции. Несмотря на то что пандемию более или менее удалось локализовать, сейчас все равно не время успокаиваться, полагает обозреватель Bloomberg Аларик Найтингейл. Глобальная морская торговля сталкивается с самым большим сочетанием рисков за последние 100 лет: конфликт на Украине и в секторе Газа, напряженное противостояние Китая с его крупнейшим торговым партнером США, а также нарушение работы ключевых водных путей из-за изменения климата ставят под угрозу не только проливы на Ближнем Востоке, но и по всему миру. В этом смысле шесть узких мест планеты, играющих ключевую роль в существовании того, что называется мировой экономикой, могут стать объектом покушения. Впрочем, некоторые из них уже частично атакованы враждебными силами повстанцев или стихий природы. На долю Панамского канала приходится 3% мировой торговли, проливы Босфора и Дарданелл обеспечивают 3,1%, на проливы Дании приходится 3,9%, атакованный хуситами Баб-эль-Мандебский пролив обеспечивает до 8,7% морской перевозки, Ормузский – 11,1% и, наконец, Малаккский пролив – более 23%. Каждая из морских артерий сталкивается с уникальным набором труднорешаемых проблем, которые могут быстро превратить непредвиденный инцидент в более серьезный кризис. Даже намек на проблемы с проходом через эти узкие места мировой торговли вызывает увеличение стоимости фрахта, тарифов за проход, и, как следствие, рост глобальных цен на все виды потребительских и сырьевых товаров и инфляции. Поэтому решать проблемы нужно до того, как они встанут в полный рост.