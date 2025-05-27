Минимум троих алтайских военнопленных освободили в рамках масштабного обмена с Украиной

В настоящее время они находятся на реабилитации в Подмосковье В результате обмена пленными между Россией и Украиной по формуле "1000 на 1000", который состоялся с 23 по 25 мая, освободились минимум трое военнослужащих из Алтайского края.
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