Прибытие поезда Деда Мороза в Новосибирске вызвало волнение из-за высоких цен на фотографии Елена ГалицкаяВчера в 11:00 по местному времени в Новосибирск прибыл поезд Деда Мороза, окутанный атмосферой веселья и сказочных персонажей.