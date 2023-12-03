Прибытие поезда Деда Мороза в Новосибирске вызвало волнение из-за высоких цен на фотографии Елена ГалицкаяВчера в 11:00 по местному времени в Новосибирск прибыл поезд Деда Мороза, окутанный атмосферой веселья и сказочных персонажей.
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