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AFA о Месси перед полуфиналом ЧМ: «Молим Бога, чтобы время останавливалось, когда Лео играет за Аргентину, чтобы финальный свисток никогда не прозвучал, чтобы не было последнего матча»

Пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины опубликовала статью о Лионеле Месси перед матчем с Англией в полуфинале ЧМ-2026 .

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