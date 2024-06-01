Дочь Анастасии Заворотнюк показала архивное видео с актрисой

На кадрах артистка запечатлена танцующей дома в окружении семьи Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в запрещенной соцсети поблагодарила поклонников за слова поддержки и соболезнования после смерти матери и поделилась архивным видео с семьей.
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