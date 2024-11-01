Ионосфера внимания: в России запустят спутники для прогноза магнитных бурь

Ранее космические боеголовки собирали для программы запуска «Ионосфера-М Ученые уже готовятся к запуску ионосферных спутников для прогнозирования магнитных бурь; первые два из четырех спутников будут запущены на орбиту в ноябре.
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