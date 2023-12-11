Накануне Рождества в Пензе покажут мистический спектакль

Пенза готовится к премьере иммерсивного семейного спектакля «Тени оживают в Рождество» (6+). Мероприятие пройдет в одном из старинных зданий областного центра, где главными персонажами выступят герои из таинственных рассказов известного писателя Михаила Николаевича Загоскина.