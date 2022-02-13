Почему Кадыров и его окружение пользуются в России вседозволенностью?

Российская оппозиция и правозащитное сообщество пытаются заставить российскую власть отреагировать должным образом на угрозы, исходящие в адрес гражданских активистов, правозащитников и журналистов от руководства Чечни и Рамзана Кадырова лично.
Российская оппозиция и правозащитное сообщество пытаются заставить российскую власть отреагировать должным образом на угрозы, исходящие в адрес гражданских активистов, правозащитников и журналистов от руководства Чечни и Рамзана Кадырова лично.
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