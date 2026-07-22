На ремонт развязок на Северной окружной в Рязани выделили 257,5 млн рублей

Речь идет об участках, расположенных около поселка Борки и ТЦ «Круиз». Согласно документации, подрядной организации предстоит срезать существующее покрытие на глубину до 6 сантиметров, после чего уложить новый слой.
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