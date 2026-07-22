62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

199 подписчиков

На ремонт развязок на Северной окружной в Рязани выделили 257,5 млн рублей

На ремонт развязок на Северной окружной в Рязани выделили 257,5 млн рублей

Речь идет об участках, расположенных около поселка Борки и ТЦ «Круиз». Согласно документации, подрядной организации предстоит срезать существующее покрытие на глубину до 6 сантиметров, после чего уложить новый слой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии