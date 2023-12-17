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Гендиректор «Сочи» о назначении испанца Морено: «Российские специалисты, которые нас устроили, уже заняты»

Гендиректор «Сочи» о назначении испанца Морено: «Российские специалисты, которые нас устроили, уже заняты»

Новым тренером южан стал испанец Роберт Морено, ранее работавший со сборной Испании и «Монако». «В принципе, мы понимали, что будем искать иностранного тренера.

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