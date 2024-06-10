В Северной Осетии в рамках ОПМ «Защита» инспекторы ПДН совместно с сотрудниками МЧС России по РСО-Алания напомнили детям о правилах безопасного отдыха в летний период

С приходом лета в образовательных учреждениях начинают работу пришкольные лагеря. Сотрудники ОМВД России по Правобережному району в этот период проводят профилактические визиты в школы Беслана и сельских поселений района.
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