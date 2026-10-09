ФСБ: 39 россиян в возрасте от 15 до 30 лет осудили за поджоги и диверсии

В России 39 человек приговорили к срокам от 10 до 26 лет лишения свободы за поджоги авиационной техники, транспортных и коммуникационных объектов, а также подготовку диверсий на железной дороге.
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Эти люди ненормальные. Жизнь в стране надо улучшать, а не взрывать. Осудили придурков - и правильно!