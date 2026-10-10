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Кем стать, когда вырастешь? Вокзал 1853 превратится в большой город профессий

Кем стать, когда вырастешь? Вокзал 1853 превратится в большой город профессий

С 24 октября по 1 ноября 2026 года, в дни осенних школьных каникул, пространство VOKZAL 1853 вновь станет большой интерактивной площадкой для знакомства детей с миром профессий.

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