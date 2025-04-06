Магнитные бури ждут в ближайшие двое суток – будет "штормить", предупреждают ученые

С 2 апреля в геомагнитном поле Земли отмечаются возмущения. Его "умеренно штормит" уже четвертые сутки, 6 апреля в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.