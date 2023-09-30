Водитель автобуса на Алтае сбил коляску с годовалым ребенком на "зебре"

Годовалого ребенка госпитализировали в Барнауле из-за ДТП с участием автобуса. Годовалый малыш был в коляске, мама везла его по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.
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