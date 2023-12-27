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Кто вы за новогодним столом — 2024? Узнайте себя на нашей картинке

Кто вы за новогодним столом — 2024? Узнайте себя на нашей картинке

Характерные типы россиян, которые непременно повстречаются тебе в этом году 31 декабря! А поскольку 2023 год выдался не такой, как другие (ого-го какой не такой!), то и типичные типы отмечальщиков не совсем обычные.

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