Характерные типы россиян, которые непременно повстречаются тебе в этом году 31 декабря! А поскольку 2023 год выдался не такой, как другие (ого-го какой не такой!), то и типичные типы отмечальщиков не совсем обычные.
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