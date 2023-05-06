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  • Марина Петрова
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Пользователи Twitter возмутились из-за двух слов Байдена в мексиканском ресторане

Пользователи Twitter возмутились из-за двух слов Байдена в мексиканском ресторане

Читатели социальной сети Twitter возмутились из-за фразы американского лидера Джо Байдена, которую тот сказал в мексиканском ресторане Taqueria Habanero в Вашингтоне.

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