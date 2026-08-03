Сербии грозит остановка единственного в стране НПЗ Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на Дунае сложилась критическая обстановка.
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Сербии грозит остановка единственного в стране НПЗ Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на Дунае сложилась критическая обстановка.
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