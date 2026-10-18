Вопрос о возможности не давать ребенку отчество нередко вызывает споры: отчество — не просто элемент именования, а значимая часть идентификации гражданина, тесно связанная с национальной традицией.
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